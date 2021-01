Una convocazione nella nazionale maggiore, ben quattro nella Nazionale Open Femminile 3×3. Dopo la trasferta di Vigarano sarà “rompete le righe” in casa Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket. Nicole Romeo è stata infatti convocata insieme alla Nazionale Femminile per la “bolla” di Istanbul per affrontare le ultime due partite di qualificazione all’EuroBasket Women 2021. Le Azzurre saranno impegnate il 4 febbraio con la Danimarca e il 6 sfideranno la Romania: entrambe le partite si giocheranno alle 19.00 (ora italiana) e saranno trasmesse da SkySportHD. Squadra e staff si radunano a Roma domenica mattina e lunedì pomeriggio, dopo due sedute di allenamento, volano in Turchia dopo aver rispetto il protocollo sanitario FIBA che regola l’ingresso delle squadre nella “bolla”.

Chiara Consolini, Mariella Santucci, Marzia Tagliamento e Valeria Trucco sono state invece convocate da coach Andrea Capobianco per il raduno della squadra Nazionale Open Femminile 3×3 in preparazione per il Torneo Pre-Olimpico di Graz, dal 2 al 4 febbraio, per una tre giorni di allenamenti. La Passalacqua Ragusa è la società che sta portando il maggior numero di atlete in questa competizione.

