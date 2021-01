Li chiamano “campioncuccioli”. E c’è un motivo più che valido. Carlo Avola e Mattia Boscarino hanno appena sei anni a testa, classe 2014, ma sono già pronti a cimentarsi con lo sport del pedale. La Mtb School Bike & Co. Ragusa recluta atleti anche tra i talenti proprio in erba. Ma, in questo caso, più che l’agonismo, è imparare ad apprendere i rudimenti del ciclismo giocando a farla da padrone. “I nostri giovanissimi campioni – dicono dal sodalizio del presidente Giuseppe Nascondiglio, facendo riferimento ai due piccoli – sembrano piccoli ma sono grandi atleti che si impegnano appunto giocando e apprendendo tutte quelle abilità coordinative e tecniche che, solo in questa fase sensibile della crescita, si riesce a fare proprie inconsapevolmente. Anche Carlo e Mattia stanno dando il massimo perché, nel contesto della loro categoria di competenza, che è la G1, non vedono l’ora di esordire, per divertirsi assieme a tanti altri “campioncuccioli” della nostra regione e per cercare di fare maturare ancora di più la passione per le due ruote”. Continuano, intanto, senza un istante di tregua, gli allenamenti nel campo scuola che la società ragusana ha attrezzato in viale Europa, a due passi dalla parrocchia San Pio X che ha concesso in comodato d’uso l’area in cui si svolgono gli allenamenti. I direttori sportivi stanno facendo un ottimo lavoro con tutti i gruppi, consapevoli che già in occasione delle prime manifestazioni agonistiche (l’esordio il 14 febbraio lungo il tracciato ricavato accanto al castello di Donnafugata, nel Ragusano), sarà necessario dimostrare che tutto l’impegno e il sacrificio profusi sono serviti a qualcosa.

