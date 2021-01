Degrado in contrada Tabuna a Ragusa. La denuncia del M5S

“Si commentano da sole le condizioni di degrado, per la presenza di rifiuti di ogni genere lungo il ciglio della strada, della via di comunicazione che dagli stabilimenti produttivi di contrada Tabuna conduce sino alla zona industriale di Ragusa. La strada, caratterizzata anche dalla presenza di alcune gallerie, è stata presa di mira dai soliti incivili che non hanno niente di meglio da fare se non abbandonare i rifiuti come capita prima”. Sono i consiglieri comunale del movimento Cinque Stelle, Sergio Firrincieli e Alessandro Antoci, a rilevarlo chiedendo che della questione si possa occupare anche l’amministrazione comunale, cercando di capire in che modo ci si possa muovere per eliminare questo disagio.

“Teoricamente questa arteria stradale – continuano Firrincieli e Antoci – dovrebbe essere a uso e consumo dei frontisti. Di fatto, alla luce del cumulo di immondizia che si riscontra, si capisce che non è così. Da un paio di mesi a questa parte, sulla scorta delle segnalazioni ricevute, sembra che la situazione stia peggiorando ed è necessario adottare da subito delle opportune contromisure. Non è possibile che si abbia a che fare con una vera e propria pattumiera a cielo aperto. Chi si deve occupare della manutenzione? Chi deve muoversi per cercare di sollecitare un minimo di pulizia? Sono tutti interrogativi che abbiamo girato all’amministrazione comunale in attesa che arrivino risposte”.

Salva