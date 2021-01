Idea Liberale Vittoria condivide e rilancia l’appello destinato a fare ritrovare la Clio Nera, rubata nei giorni scorsi in viale Europa a Ragusa, al dottor Giuseppe Migliorisi, funzionario di banca in pensione, che ha deciso di dedicarsi anima e corpo, da quando ha concluso l’impegno lavorativo, ad aiutare i gatti randagi. “E proprio la Clio Nera che è stata rubata – dice il presidente di Idea Liberale, Giuseppe Scuderi – veniva utilizzata come una sorta di pronto soccorso per aiutare i felini di tutto il territorio provinciale, senza alcuna distinzione, accudendo tutti quelli che trovava, sfamandoli con tutto ciò che riusciva ad ammassare in quest’auto vecchia di 23 anni e senza alcun tipo di valore economico. Il furto che è stato compiuto ai danni dl dottor Migliorisi, dunque, suona come una sorta di sfregio all’indirizzo di chi si adoperava, ogni giorno, per aiutare i gatti presenti ovunque, dall’area ipparina alle altre zone della provincia, assistendo quelli che trovava feriti, sfamando quelli che avevano bisogno di ristoro. Insomma, una sorta di angelo dei randagi. Ecco perché, dopo che l’appello è stato lanciato sui social dalla giornalista Valentina Frasca, come associazione politico-culturale ci sentiamo di condividerlo per fare in modo che chi ha visto l’auto possa segnalarla alle autorità competenti. Allo stesso modo, stiamo valutando le modalità per avviare una raccolta fondi che possa garantire un minimo di sostegno al dottor Migliorisi per questa benemerita attività di assistenza agli animali che hanno bisogno. Un’attività che non faceva male a nessuno e che, però, evidentemente, ha dato a fastidio a qualcuno. Un gesto inqualificabile, quello del furto dell’auto pronto soccorso, e da censurare”.

