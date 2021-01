Il modicano Cavallo resta al vertice regionale Diprosilac

Il modicano Enzo Cavallo riconfermato alla presidenza regionale del DiProSiLaC. I suoi propositi di passare il testimone ad un imprenditore della filiera non sono andati, dunque, a buon fine: tranne per la parte riguardante la elezione unanime e convinta di due Vice-Presidenti, Salvatore Cascone e Sebastiano Tosto. “All’inizio di questo nuovo percorso – dichiara Cavallo – sento il dovere di ringraziare coloro che hanno voluto tutto questo, di augurare buon lavoro agli eletti ed ogni bene ai soggetti sottoscrittori, e di assicurare il massimo impegno per lo svolgimento del tanto lavoro che ci aspetta confidando nella collaborazione di tutti ed in una rinnovata attenzione da parte di coloro che ci governano”.

Salva