Ragusa. Raffaele Tumino rinuncia alla carica di Presidente Asd Hyblea

Sabato 23, nel corso dell’assemblea annuale svoltasi su piattaforma online, Raffaele Tumino, ha annunciato agli associati di non volersi ricandidare per un altro quadriennio alla carica di presidente dell’Asd cronometristi “Hyblea” per potersi dedicare a tempo pieno alla sua famiglia.

E così dopo 16 anni fatti di grandi successi e riconoscimenti ottenuti, il massimo rappresentante dell’associazione cronometristi di Ragusa lascia la carica e, alla prossima assemblea, quando le condizioni sanitarie lo permetteranno, si procederà, in presenza all’elezione del nuovo presidente e al rinnovo del consiglio direttivo.

Cronometrista dal 1976 e più volte consigliere dell’associazione, Raffaele Tumino, è stato insignito nel 2004 dalla Ficr (Federazione italiana cronometristi) della Stella di bronzo al merito sportivo; con le sue 4 cariche consecutive, rappresenta ad oggi il più longevo a ricoprire la carica di presidente dell’Asd “Hyblea”.

Sono stati anni di grande soddisfazione a livello associativo, ma anche anni duri a livello personale, prima la perdita della moglie e poi la perdita prematura del figlio hanno lasciato una profonda cicatrice nel cuore di Raffaele Tumino, che si è ben ripreso anche dal grave incidente automobilistico del 2019 avvenuto lungo la Ragusa – Mare, che ha fatto gridare tutti al miracolo, vista la dinamica dello scontro con un Tir.

Diversi sono stati i cronometristi che ha visto formarsi ed affermarsi sia in ambito provinciale che regionale, il suo carisma e la sua determinazione hanno dato la giusta motivazione a tutti gli associati soprattutto in quei momenti di difficoltà in cui nei campi di gara si presentavano degli imprevisti.

Pertanto, l’assemblea di sabato 23 è stata l’ultima volta in cui, Raffaele Tumino, ha letto da presidente dell’associazione, la relazione tecnica/morale relativa all’anno sportivo appena conclusosi, annus horribilus per gli eventi sportivi, solo 425 giornate gare rispetto alle 1.424 dell’anno precedente, tuttavia è stato il periodo giusto per dedicarsi alla formazione, infatti molti cronos iblei sono stati impegnati alla partecipazione dei corsi di aggiornamento online organizzati dalla Ficr e anche dall’associazione di Palermo.

Lo scorso anno, l’Asd “Hyblea” ha rinnovato il parco attrezzature, alcune sono state acquistate altre fornite direttamente dalla Ficr tra cui il Sistema Idch Cronos Multisport e i relativi microchip nonchè un Kit Cronometro scrivente Microgate Reipro s/n con valigetta per una precisione al millesimo di secondo nelle competizioni sportive.

Dopo l’approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo, si è passati ai saluti che i vari cronometristi hanno voluto porgere al presidente uscente e ci si è dati appuntamento alla prossima assemblea elettiva.

