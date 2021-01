Conclusa 1^ fase vaccinazioni anticovid nel Distretto di Vittoria

Oggi, si è conclusa la prima fase di vaccinazioni anticovid nel Distretto di Vittoria con la somministrazione di 1480 dosi inoculate agli operatori sanitari e agli ospiti delle Rsa, Case di Riposo e Cta.

«C’è stata un’ottima collaborazione e disponibilità da parte degli operatori che ci ha consentito di mettere in sicurezza non solo gli anziani ma anche loro stessi. Siamo già al lavoro per organizzare la somministrazione della seconda dose” ha dichiarato il direttore del distretto il dott. Giovanni Di Giacomo.

I richiami partiranno per tutte le persone già vaccinate in questa prima fase per le quali è stato fissato l’appuntamento.

Foto: equipe del Distretto di Vittoria da sinistra, il secondo, Giovanni Di Giacomo.

