Anche a Ragusa stop alla raccolta dell’indifferenziato

A causa della chiusura temporanea dell’impianto di trattamento meccanico biologico di Cava dei Modicani, è al momento sospeso il servizio di ritiro del secco indifferenziato per le sole utenze domestiche. A renderlo noto è il sindaco di Ragusa Peppe Cassì che invita pertanto i cittadini a non esporre stasera il relativo mastello per il ritiro di domani, venerdì 22 gennaio, che non avrà luogo.

“L’iter per la autorizzazione dell’impianto in regime ordinario – dichiara il primo cittadino – si è concluso da giorni, con il parere favorevole di tutti gli enti interessati, ed è stato già individuato tramite gara il nuovo gestore. Manca però ancora il relativo provvedimento del Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti. I continui solleciti a tutti i livelli, formali ed informali, hanno fino ad ora sortito solo l’effetto di continue rassicurazioni verbali che la situazione si sarebbe sbloccata a momenti”.

Non appena sarà possibile riattivare l’impianto verrà comunicata la normale ripresa del servizio.

