Consegnati stamane a Punta Braccetto, alla presenza del sindaco di Ragusa Peppe Cassì e dell’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida i lavori di ripascimento morbido della spiaggia della frazione balneare ragusana e la messa in sicurezza di “Punta delle Colombare” con una barriera soffolta, a protezione della falesia di roccia tenera, con il potenziamento e la riqualificazione della spiaggia già formatesi naturalmente al piede della stessa falesia. Aggiudicataria dell’intervento è l’impresa Urania Costruzioni s.r.l. di Messina per l’importo di € 439.126,44 al netto del ribasso offerto del 27,6625% sul prezzo a base d’asta di 600.000 euro.

“L’intervento di ripascimento morbido della spiaggia di Punta Braccetto – spiega l’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida – riguarderà la rimozione delle pietre che erano state dall’impresa scaricate sulla spiaggia per creare una rampa di accesso degli automezzi pesanti per procedere con una soluzione tecnica diversa allo scarico e sistemazione della sabbia a salvaguardia della costa oltre alle realizzazione di una barriera soffolta che consentirà una protezione della falesia di roccia tenera in cui si registra un forte fenomeno erosivo che potrebbe determinare dei crolli”.

Sempre nella mattinata odierna, come dicevamo, gli amministratori comunali hanno preso parte a Marina di Ragusa alla consegna dei lavori di realizzazione del parcheggio di interscambio per la sosta di auto e moto di Piazza Vincenzo Rabito. .Oltre all’impresa che eseguirà l’intervento sono stati presenti l’assessore alle frazioni Eugenia Spata, il dirigente del Settore Gestione del Territorio e Urbanistica Ignazio Alberghino, il tecnico comunale progettista dell’opera pubblica Giuseppe Corallo ed il consigliere Comunale Riccardo Schininà.

“Entro l’estate prossima – dichiara il sindaco Peppe Cassì – Marina di Ragusa avrà un nuovo parcheggio di interscambio,nella cui area saranno realizzati oltre 380 stalli per la sosta di auto di cui 8 per disabili e 18 per auto elettriche, 40 stalli per motocicli ed altrettanti 40 per biciclette. Un nuova infrastruttura che stiamo realizzando per rendere la fraziona balneare ragusana maggiormente fruibile. Avere a disposizione infatti, un parcheggio ben organizzato a ridosso del Lungomare Andrea Doria ed alle spiagge, sarà utile soprattutto ai fini dello sviluppo del turismo”.

“Realizzeremo – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida – una serie di opere che ci consentiranno di avere un parcheggio che ci permetterà di aumentare notevolmente il numero di stalli per la sosta dei veicoli. Un’area interamente riqualificata con un parcheggio importante per Marina di Ragusa capace di ospitare circa 400 veicoli. Abbiamo partecipato ad un apposito bando della Regione Siciliana che ci ha finanziato il progetto di circa 590.000 euro che questa Amministrazione comunale ha programmato e che adesso sta mettendo in esecuzione contando di poterlo avere pronto già per la prossima stagione estiva”.

