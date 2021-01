Nuova pavimentazione Corso Umberto in basole di pietra modicana

Sono già partiti da qualche giorno i due cantieri di lavoro per cambiare la pavimentazione di Corso Umberto. Al posto delle mattonelle in pece verranno installate le più caratteristiche basole in pietra modicana, uniformando così i due marciapiedi della via principale di Modica. Sono due diversi cantieri che danno lavoro a decine di persone e che agiscono sulla parte iniziale di Corso Umberto (nei pressi di Piazza Corrado Rizzone) e sul tratto che da Piazza Monumento porta fino a Palazzo di Cultura. Grazie alla posa delle basole si uniformeranno i due lati del Corso regalando uno scenario molto più elegante e tipo della zona a residenti e turisti.

