Modica: “Taxi e NCC, licenze rinnovate in automatico per 2021”

Le licenze e le autorizzazioni per i trasporti pubblici non di linea (NCC e TAXI) presentate nel corso del 2020, verranno rinnovate in automatico anche per il 2021 senza ulteriori costi aggiuntivi per i titolari. Lo ha stabilito il Comune di Modica per snellire il procedimento amministrativo e far fronte alle pesantissime ricadute economiche che il COVID ha portato sulle categorie in questione. Gli interessati non dovranno presentare alcuna nuova documentazione per ottenere l’autorizzazione per il 2021 ed inoltre, anche in caso di RCA temporaneamente bloccata per i mezzi inutilizzati verrà ugualmente concessa la licenza. “Abbiamo voluto ridurre gli oneri e gli adempimenti burocratici per tutti i titolari di licenza NCC e TAXI che sono stati particolarmente colpiti, insieme a tutto il settore turistico, da questa pandemia. Quindi ognuno di loro avrà rinnovata la propria licenza senza dover presentare nessuna richiesta”, ha commentato l’Assessore Pietro Lorefice.

