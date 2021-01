Modica. Stop a tassa di soggiorno da quarto pernottamento in poi

La Giunta Municipale di Modica ha confermato l’esenzione dal pagamento della tassa di soggiorno a partire dalla quarta notte e fino alla settima. Una decisione che conferma quella presa lo scorso mese di giugno quando, per far fronte alla situazione di emergenza vissuta dall’intero comparto turistico, l’Amministrazione Comunale modica decise di sospendere fino al 31 dicembre il pagamento di detta tassa. Oggi è stato stabilito che l’esenzione proseguirà per tutto il 2021 fino al 31 dicembre. Inoltre tutto il personale medico impegnato nella lotta al Covid 19 che pernotterà a Modica non dovrà corrispondere per niente la tassa di soggiorno. “Abbiamo inteso replicare questa agevolazione – commenta il Sindaco Abbate – perché crediamo molto nella ripartenza del turismo quando questo periodo sarà passato. Sono estremamente convinto che il 2021 sarà l’anno della ripartenza per l’intera Città ed il turismo sarà il perfetto volano di questa ripartenza. L’esenzione della tassa di soggiorno è un piccolo incentivo a favore delle nostre strutture turistiche che sono state tremendamente penalizzate da un anno a questa parte”.

