Modica. Continua l’attività dell’Unitre

Le restrizioni imposte dai provvedimenti adottati per contenere la diffusione del covid, non intralciano più di tanto l’attività corsuale dell’Università delle tre età. In linea con gli indirizzi e le iniziative dell’Unitre nazionale, la sede di Modica si accinge a valorizzare i corsi in video-conferenza. E non solo. Grazie alla preziosa disponibilità di alcuni relatori che si sono dichiarati pronti ad assecondare le varie esigenze dell’Unitre di Modica per la organizzazione di conferenze da remoto su materie e temi di interesse per tutti. Il Consiglio Direttivo della sede modicana, convocato e presieduto da Rinaldo Stracquadanio, si è infatti riunito per esaminare il programma dei corsi da remoto approvato a livello generale ed ai quali possono partecipare tutti gli iscritti a livello nazionale, indipendentemente dalla sede di appartenenza, ed ha deciso di avviare a Modica, da subito, l’organizzazione di alcuni appuntamenti in video-conferenza con la diretta collaborazione degli stessi relatori. Da considerare che, a livello nazionale, dopo la prima fase, nel prossimo mese di febbraio sarà ripresa l’attività corsuale che ha già avuto luogo negli ultimi mesi dello scorso anno. In conseguenza di ciò tutti gli iscritti all’Unitre di Modica possono rivolgersi alla segreteria dell’associazione per iscriversi ai corsi nazionali promossi ed organizzati, sotto la regia della presidenza nazionale, dalle tante sedi locali delle varie regioni italiane. Per questo il Consiglio Direttivo, con riserva di comunicare il calendario delle conferenze da organizzare a livello locale, rivolge invito a tutti gli interessati a manifestare il loro interesse, a provvedere alla scelta dei corsi e ad inoltrare la relativa richiesta di iscrizione . Per informazioni gli interessati oltre che a collegarsi al sito dell’Unitre di modica www.unitremodica.it possono telefonare al 3773188836.

