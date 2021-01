Sicilia, lunedì elementari e prime medie tornano in classe

Lunedì prossimo torneranno in classi gli alunni delle scuole elementari e delle prime medie in Sicilia.

Le attività didattiche in tutti gli altri casi (seconda media, terza media e scuola superiore) si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza. Dovrebbe restare comunque salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con bisogni educativi speciali.

È obbligatorio l’uso delle mascherine, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

