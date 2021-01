Pallamano, Serie A2. Torna in campo sabato la KeyJey Ragusa

Si ricomincia. Riparte domani, con la sesta giornata di andata, il campionato nazionale di Serie A2 di pallamano che, nel girone C, contempla la presenza della Keyjey Ragusa. Il sette allenato da Mario Gulino, dopo una pausa di due mesi, dovrà dimostrare di essersi calato ancora meglio nella dimensione di un torneo difficile come quello cadetto anche se la situazione complessiva legata all’emergenza sanitaria non ha certo favorito questo percorso. Domani, 16 gennaio, alle 19, il team ragusano ospiterà, nella palestra Parisi di via Bellarmino, il Benevento. I campani, al momento, si trovano al terzo posto in classifica, frutto degli otto punti ottenuti dopo quattro vittorie concretizzate su cinque gare. La KeyJey, invece, che di gare ne ha vinte solo due sulle cinque finora disputate, si trova al terz’ultimo posto nello schieramento generale anche se in coabitazione con altre tre squadre. Quindi, il consolidamento del piazzamento nella classifica della regular season è ancora tutto da definire. “In ogni caso, quella campana – affermano dalla società iblea – si annuncia come una squadra molto ostica, anche alla luce della situazione attuale con cui stiamo facendo i conti. Infatti, parecchie saranno le indisponibilità per non parlare del fatto che dovremo pure calcolare l’assenza del pivot Francesco Lodato per squalifica. Ci vorrà tutta la determinazione e la concentrazione di cui siamo capaci per cercare di fronteggiare l’avanzata del gruppo campano”. La partita, che si terrà a porte chiuse, sarà trasmessa in live streaming, dunque a partire dalle 19, sulla pagina Facebook “Pallamano Ragusa”.

Salva