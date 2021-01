Packaging. Confisca da 40 milioni a esponente clan Rinzivillo

I militari del Gico del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Catania hanno confiscato un patrimonio societario e immobiliare per circa 40 milioni di euro a EmanueleGreco, detto “Elio”, imprenditore dell’ortofrutta e del packaging, esponente di spicco del clan Rinzivillo, attivo tra Ragusa e Caltanissetta, . Il provvedimento è stato disposto dalla Sezione Misure di prevenzione del tribunale di Catania. Greco in passato era stato condannato in via definitiva per sequestro di persona, estorsione, furto, porto e detenzione di armi.

L’ultima volta Greco era stato arrestato nel 2019 e rinviato a giudizio, nell’ambito dell’operazione “Ghost Trash”. I finanzieri del Gico hanno accertato che, a fronte di minimi redditi dichiarati, avrebbe costituito un patrimonio societario e immobiliare grazie ai proventi delle attività illecite di estorsione, rapina e riciclaggio, riuscendo inoltre, tramite l’appoggio delle famiglie mafiose gelesi a imporsi nel mercato degli imballaggi di cartone.

Si tratta di sette società e imprese individuali, con sede in provincia di Ragusa, del settore dell’ortofrutta e del packaging; 18 fabbricati, tra unità abitative e capannoni; 16 appezzamenti di terreno in provincia di Ragusa, un’autovettura e una moto.

Salva