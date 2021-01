Pozzallo, Ammatuna: “Vacciniamo i marittimi”

Il sindaco di Pozzallo ha scritto all’assessore regionale Razza per rappresentare la situazione in cui si sono venuti a trovare, in questo difficile momento, migliaia di marittimi della città di Pozzallo, che devono imbarcarsi nelle navi mercantili e da crociera in tutte le parti del mondo.

Per la nota crisi pandemica, questa categoria ha la necessità di eseguire la vaccinazione per il Covid-19 in tempi celeri, come condizione indispensabile per l’imbarco.

Ammatuna chiede di di inserirli tra le categorie con precedenza alla vaccinazione.

Salva