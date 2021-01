Modica, è deceduto il professore Saverio Saluzzi

Si è spento il professore Saverio Saluzzi, latinista, saggista, poeta, critico letterario, Accademico dei Lince. Era anche Cavaliere al merito della Repubblica. Va via un altro uomo di grande cultura, un figlio insostituibile della città di Modica. Già titolare della cattedra di Italiano e Latino nei Licei, era nato il 14 maggio 1931 ad Acerenza. È presente in diverse Antologie. Alcune sue liriche sono state tradotte in Greco, Inglese, Francese, Tedesco e spagnolo. Gli erano stati conferiti a Modica un “Riconoscimento speciale” nel 1991 e la Medaglia d’oro del “Premio alla Modicanità” nel 1994. E’ stato maestro di vita e di scuola di generazioni di studenti. I funerali si sono già svolti in forma privata.

Salva