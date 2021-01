Cade dal balcone: muore una 45enne a Comiso

Nella tarda mattinata di oggi una donna di 45 dopo essere caduta dal balcone di un appartamento al quarto piano di un palazzo di via Mario Battaglia, a Comiso è deceduta. La polizia di stato sul posto ha avviato le indagini, si pensa che possa trattarsi di un gesto estremo. La donna stava per essere trasportata al al Trauma Center di Catania ma è morta durante il trasporto in ospedale.

