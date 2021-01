“Il Governo Musumeci interviene per il risanamento del centro storico di Chiaramonte Gulfi, borgo gioiello del Val di Noto. Abbiamo assegnato ben un milione 100mila euro per la riqualificazione di Corso Umberto e via Marconi, due vie di pregio storico e urbanistico che sono un punto di riferimento per l’assetto del paese. Dopo un lungo iter, seguito passo dopo passo per mettere in sicurezza i fondi e la relativa progettazione, ci avviamo verso un’opera che rientra a pieno titolo nel Piano di recupero e tutela dei centri storici di Sicilia, voluto dal presidente Nello Musumeci per rivitalizzare economia e coesione sociale in tutti i Comuni dell’Isola”.

Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a seguito dell’approvazione del finanziamento di un milione 100mila euro per la riqualificazione urbana e funzionale di Corso Umberto e via Marconi nel Comune di Chiaramonte Gulfi

Salva