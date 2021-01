L’Avimecc Volley Modica inizia il 2021 con una sconfitta

Arriva la prima sconfitta del girone di ritorno per l’Avimecc Volley Modica, già alla prima giornata, così come per il girone di andata. Si sono viste, tuttavia, differenze tra la prima gara di campionato e quella di questa domenica. La formazione di Bua sembrava più combattiva nella gara di andata rispetto a quanto mostrato al Palarizza. Adesso è tempo di assimilare la lezione e tornare in campo sin da subito con un piglio diverso e con la voglia di dimostrare che la squadra è quella vista nel girone di andata.

Il primo set mostra subito come Calarco e compagni siano più determinati e vogliosi di continuare il percorso di crescita che punta alle prime posizioni nel girone blu. Il punto a punto delle prime battute porta il risultato sul 5-8, con Bua che si trova costretto a chiamare due volte il Time Out per dare una direttiva ai suoi che dopo poco si trovano sotto 12-16. L’allenatore di Modica aveva già parlato dell’abitudine dei suoi a regalare il primo set e così è stato anche contro Grottazzolina che dopo 22’ aveva chiuso il set sul 16-25.

Nel secondo set ci si aspetta la reazione della squadra di casa che dopo le prime battute si trova avanti per 8-7 con il solito Busch che sale in cattedra e dimostra di essere l’arma in più di questa formazione. La gara continua con un punto a punto che porta Grottazzolina a ribaltare il risultato fino al 14-16. Chillemi e compagni non riescono a prendere il sopravvento sull’avversario, gli occhi dei ragazzi della Contea mostrano come la grinta vista fin qui in campionato non è parte di questa gara. A fine set il punteggio è di 0-2 per Grottazzolina che chiude sul 19-25.

L’ultimo set vede Modica scendere in campo senza motivazioni, Bua prova a dare delle indicazioni ai suoi. Martinez e Garofolo provano a spingere sull’acceleratore ma non basta per tenere in piedi il sestetto che in 20’ si trova sotto 15-21. La gara si chiude con l’ultimo attacco di Vecchi che mette la firma finale sulla gara. Una vittoria importante per Grottazzolina che si avvicina alla vetta allontanando le inseguitrici.

C’è bisogno di ripartire in fretta, invece, per Tulone e compagni. La sconfitta è la più netta subita fin qui e deve servire da monito per cambiare rotta e capire quelli che sono gli errori fatti, non solo tecnici ma anche mentali, si è vista, infatti, una formazione che non è riuscita a rimontare come ha sempre fatto e l’entusiasmo, a Modica, è sempre il settimo uomo.

AVIMECC VOLLEY MODICA 0

M&G SCUOLA PALLAVOLO 3

SET: 16-25, 19-25, 18-25

ARBITRI: Alessandro Pietro Cavalieri – Fabio Scarfò

AVIMECC VOLLEY MODICA: Tulone 1, Battaglia, Martinez 9, Dormiente (L), Cuti, Chillemi 5, Nastasi (L), Bonsignore 2, Busch 14, Imbesi, Garofolo 5. All: Giuseppe Bua

M&G SCUOLA PALLAVOLO: Romagnoli 6, Cubito 4, Vecchi 16, Calarco 16, Reyes Leon 1, Di Bonaventura, Starace 14, Marchiani 1, Romiti (L). All: Massimiliano Ortenzi

