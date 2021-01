Indonesia: aereo precipita in mare con 62 persone a bordo.

Sono in corso le ricerche dei superstiti del Boeing 737-524 della Sriwijaya Air SJY-182 con a bordo 62 persone precipitato in mare subito dopo il decollo. L’aereo era partito dall’aeroporto Soekarno-Hatta di Jakarta diretto a Pontiniak, dove non è mai arrivato. “Sono stati mobilitati 60 sommozzatori specializzati in ricerca del quartier generale della polizia nazionale, oltra a BKO del Corpo di brigata mobile della polizia che dispone di un Marine SAR, che ci sarà molto utile nelle ricerche” ha detto Fadil dal centro di coordinamento della polizia. I residenti della zona di Cibinog Bogor ricordano il capitano pilota Afram come una persona religiosa, gentile e disponibile che spesso teneva conferenze di tausyiah in moschea. Tale Agus, ricorda che l’ultima volta che Afwan ha incontrato i residenti del quartiere è stato quando stava distribuendo cibo dopo la processione aqiqah. I famigliari che avevano congiunti o parenti imbarcati nel volo sono radunati in aeroporto in attesa di ricevere notizie e immagini direttamente dagli schermi televisivi. La National Search and Rescue Agency ha confermato che l’aereo Sriwijaya Air SJ 182 si è schiantato dopo aver perso il contatto radio con la torre di controllo alle 14.55 ora locale nelle acque delle Thousand Islands, precisamente tra Lancang Island e Laki Island. A bordo del volo c’erano anche tre bambini con la madre. A farlo sapere tra le lacrime il marito che non era imbarcato. Il presidente Joko Widodo ha dato disposizione di massimizzare le ricerche dell’aereo.

