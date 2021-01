Pozzallo. Su riapertura scuole la Regione prenda decisioni serie

Siamo in pieno caos per la riapertura della scuola in Sicilia.

La Regione Siciliana non assume decisioni sulla riapertura o meno degli istituti scolastici, costringendo così i Sindaci ad intervenire in sostituzione.

Non è più possibile protrarre scelte che coinvolgono le famiglie siciliane, instillando dubbi e perplessità nei cittadini.

Fare politica afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, significa assumersi responsabilità, questo deve fare in fretta il Presidente Musumeci e la sua Giunta, per dare risposte chiare ai giovani e alle loro famiglie

