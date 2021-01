Modica. IV conversazione teologica alla Madonna delle Lacrime

Si terrà mercoledì 13 gennaio alle ore 18,30 nella Chiesa della Madonna delle lacrime di Modica, la quarta conversazione teologica sul tema Credo nello Spirito Santo: la rinascita nello Spirito di Nicodemo e della samaritana, organizzata dalla Parrocchia e tenuta da Domenico Pisana, docente di Teologia Morale e scrittore.

“In questo quarto appuntamento, afferma Padre Michele Fidone, il relatore cercherà, attraverso un commento al 3 articolo della fede, “Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita”, di rispondere a tre domande: che vita dà lo Spirito Santo?, come ci dà la vita, lo Spirito? , dove ci dà tale vita?, attraverso le esperienze vissute da Nicodemo e dalla samaritana e narrate dal vangelo .

La discesa dello Spirito Santo, che, come raccontano gli Atti degli Apostoli, è avvenuta a Pentecoste, è certamente un dato della fede complesso e carico di mistero. Se la ragione umana fa fatica a comprenderne la portata, la Rivelazione biblica ci dà una comprensione dettagliata e rilevante dello Spirito Santo, considerandolo una delle promesse di Dio.

Saremo come sempre aiutati – conclude don Fidone – da Domenico Pisana anche per questo quarto appuntamento.

