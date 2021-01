Scorie nucleari in Sicilia. Idea Liberale Vittoria dice no

Idea Liberale esprime ferma e dura condanna a qualsiasi ipotesi di interramento di scorie nucleari in Sicilia. “La nostra terra – è scritto in una nota – è mare, sole, turismo, cultura, ambiente, non è di sicuro la pattumiera per rifiuti atomici. Se, dopo il Muos, il governo Conte intende fare questo altro affronto ai siciliani allora sappia che incontrerà l’opposizione più dura a tutti i livelli. Non è la sindrome “non nel mio giardino”, ma tutta l’Italia è un territorio ad altissimo pregio ambientale, pertanto, suggeriamo all’esecutivo di lavorare sul piano internazionale per individuare, con gli opportuni accordi e ristori, delle aree desertiche e sperdute dove le scorie nucleari non possano far danni. Tutto ciò premesso, esortiamo il presidente della Regione e i parlamentari tutti ad assumere ogni utile iniziativa affinché non sia istituito in Sicilia alcun deposito di scorie nucleari”.

