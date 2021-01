Nuovi indirizzi di studio all’Istituto “La Pira” di Pozzallo

L’Assessore dell’Istruzione e della Formazione professionale della Regione Sicilia ha accolto la richiesta di istituire nuovi indirizzi di studio per l’ Istituto d’Istruzione Superiore “Giorgio La Pira”.

Nello specifico, l’indirizzo sportivo e quello a curvatura biomedica per il liceo scientifico, l’articolazione Logistica per l’indirizzo Trasporti e Logistica (ex tecnico nautico) e l’introduzione di un nuovo percorso di studi per il commerciale con l’attivazione dell’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali.

Tali corsi saranno attivati a partire dal prossimo anno scolastico 2021/2022.

Si tratta di un importante risultato per la città di Pozzallo e soprattutto per i giovani pozzallesi.

