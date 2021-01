Recuperate le mensilità arretrate per la Igm Modica

“La concertazione paga sempre. Il 2020 dei dipendenti IGM di Modica si chiude con il recupero di tutte le mensilità arretrate.”

Soddisfazione per i segretari di FP Cgil, FIT Cisl e Uil Trasporti Ragusa, Salvatore Tavolino, Nino Giannone e Silvio Balsamo, dopo l’arrivo dell’ultima tranche delle somme attese dai lavoratori del servizio di igiene della città barocca.

“È il risultato ottenuto con la concertazione avviata tra Amministrazione comunale e forze sociali – continuano i rappresentanti sindacali – La grande responsabilità messa in campo da tutti i soggetti interessati ha fatto sì che questa partita si chiudesse prima dell’inizio del nuovo anno.

È stato rispettato in toto quel piano di rientro che era stato fissato durante gli incontri tra Comune, azienda e sindacato – concludono Tavolino, Giannone e Balsamo – Sono stati saldati i tre mesi dovuti e adesso confidiamo in un anno migliore per questi lavoratori che assicurano uno dei servizi essenziali per l’intera comunità.”

Salva