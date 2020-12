Confcommercio chiede proroga modifica Tosap per tutto il 2021

Il Comune di Ragusa ha concesso il 50% di spazio in più rispetto alle vecchie autorizzazioni Tosap riguardanti il settore somministrazione, ovvero bar e ristoranti, per favorire i commercianti a mantenere gli stessi posti a sedere potendo garantire il rispetto delle linee guida da osservare a causa del Covid-19. Ad evidenziarlo il direttivo sezionale di Confcommercio, con in testa il presidente Danilo Tomasi, chiarendo che “questa condizione ha permesso ai commercianti di poter lavorare in serenità riuscendo a mantenere gli stessi posti a sedere e quindi assicurando allo stesso tempo le consolidate opportunità occupazionali, oltre a fornire un servizio a cittadini e turisti. Considerato, però, che la situazione attuale è ancora incerta, e lo sarà anche per i prossimi mesi, chiediamo che le attuali concessioni siano prolungate anche per l’anno 2021. Chiediamo inoltre che nel caso in cui l’emergenza Covid-19 dovesse terminare, l’attuale concessione rimanga invariata per tutto l’anno di riferimento, anche se ciò non basterà a recuperare il fatturato perduto. Le nostre considerazioni provengono dal fatto che, a fronte di un’analisi riguardante l’aspetto della viabilità, l’ulteriore spazio concesso non ha creato rilevanti problemi, anche grazie all’ottimo lavoro svolto dai tecnici del Comune e ad un’attenta valutazione compiuta nei singoli casi”.

