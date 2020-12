Si è svolto stamane al Comune di Ragusa un incontro con tutte le aziende coinvolte in manutenzioni stradali, lavori ai sottoservizi, produttrici di materiali di asfaltatura, tecnici comunali e vertici dell’Amministrazione, per discutere dei risultati non sempre soddisfacenti di alcune opere effettuate nell’ultimo periodo.

“Nel corso della riunione – dichiara il primo cittadino – di comune accordo abbiamo stabilito che l’Ente interromperà i pagamenti fino a quando ogni opera non sarà completata o ripristinata a regola d’arte, senza costi aggiuntivi per l’Ente. Abbiamo accolto altresì la proposta delle ditte coinvolte di effettuare i nuovi interventi quando le condizioni climatiche e di umidità saranno maggiormente favorevoli”.

Salva