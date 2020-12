Casa editrice rumena traduce l’ultimo libro di poesie di Pisana

La casa editrice rumena Editura Şcoala Ardeleană ha inserito nel suo portfolio editoriale, – che comprende importanti titoli di letteratura transilvana, ma anche saggi, teologia, arti visive, psicoanalisi, spiritualità, storia letteraria, filosofia, studi culturali, teatro, nonché articoli accademici, tesi di dottorato e altri articoli scientifici e universitari e traduzioni di autori della letteratura straniera( inglese, spagnolo, italiano, portoghese, ceco, serbo, ungherese, ebraico, giapponese e russo) -, l’ultima raccolta poetica del Presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, Domenico Pisana. Si tratta della silloge Nella trafitta delle antinomie, editata in Italia dalla Edizioni Helicon di Arezzo lo scorso settembre nella collana “Le Organze” diretta da Marina Pratici, e ora tradotta dall’editrice rumena che opera a Cluj-Napoca e che è guidata dal poeta Vasile G. Dâncu.

A proporre la pubblicazione e ad occuparsi della traduzione e della prefazione è stato Stefan Damian, poeta, scrittore, saggista, filologo che ha conseguito il dottorato presso l’Università di Bucarest, che dal 1993 ha insegnato italiano nelle università di Alba Iulia e Cluj-Napoca, per sei anni è stato direttore della cattedra di lingue e letterature romanze, Facoltà di lettere dell’Università Babeș-Bolyai, e che ha tradotto numerosi libri di narrativa, poesia, saggistica, storia dall’italiano al rumeno e dal rumeno all’italiano.

In un passaggio della sua prefazione, così scrive Stefan Damian:

“Nell’ambito della poesia italiana odierna, la voce lirica di Domenico Pisana ha un suo timbro particolare, riscontrabile come una linea rossa in tutti i suoi volumi finora pubblicati. E questo filo è costituito tanto dai mezzi espressivi che colpiscono l’attenzione, quanto dalla consistenza ‘materiale’ dei poemi attraversati da idee cariche di plenaria sensibilità umana e sociale che stanno a fondamento di tale lirica.

Il lettore scopre alla radice di questa opera poetica (e in quella di interprete della poesia di autori nazionali e internazionali di vaste aree geografiche e sensibilità poetiche contemporanee) sua profonda e variata cultura antica e moderna su cui si innesta armoniosamente ciò che comunemente chiamiamo preparazione per la vita, sia umana, individuale, sia sociale ed intellettuale, in un mondo la cui esistenza è sempre più minacciata dall’incuria dell’uomo…”

Si tratta della seconda opera di Pisana tradotta in rumeno; nel 2011, infatti, la Editura Junimea della Romania aveva tradotto, per mano del poeta Geo Vasile, il suo libro di critica letteraria “Acel Nobel venit din Sud. Salvatore Quasimodo intre glorie si uitare”, Quel Nobel venuto dal Sud. Salvatore Quasimodo”. Salvatore Quasimodo tra gloria ed oblio, che venne lanciato nel Salone internazionale di Bucarest il 25 novembre 2011.

Un altro tassello dell’intensa attività poetica e letteraria di Domenico Pisana che consente all’autore modicano di incrementare i suoi rapporti internazionali.

