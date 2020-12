Ragusa, dimissioni Cuttitta. Il grazie del Sindaco per l’operato

Il Vescovo di Ragusa Mons. Carmelo Cuttitta ha deciso di rinunciare all’incarico di Pastore della Diocesi di Ragusa per motivi di salute. L’annuncio ufficiale è stato fatto stamane dallo stesso Vescovo in diretta facebook al clero diocesano convocato presso la Cattedrale San Giovanni Battista.

La notizia ha colto di sorpresa l’intera comunità ragusana che con grande preoccupazione e dispiacere, ha appreso la decisione del suo Vescovo dettata, come lo stresso ha affermato, da motivi di salute.

Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì a nome dell’Amministrazione comunale dichiara: “Voglio esprimere vicinanza a Mons. Carmelo Cuttitta, guida carismatica della nostra comunità cattolica, che in questi cinque anni ha saputo essere riferimento per la città tutta. Possa giungergli l’abbraccio di Ragusa, comunità della quale sarà sempre Vescovo”.

Anche il presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ilardo, facendosi portavoce di

tutti i componenti del Massimo Consesso, appresa la notizia afferma: “Siamo profondamente dispiaciuti per la motivazione che ha costretto Mons. Carmelo Cuttitta a rinunziare all’incarico. Il Consiglio Comunale che rappresenta la cittadinanza di Ragusa, si stringe al suo Vescovo verso il quale esprime gratitudine per il grande lavoro svolto in questi anni al servizio della Diocesi e di quanti hanno avuto bisogno del suo sostegno”.

