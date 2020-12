Anastasio Carrà nominato vicesegretario della Lega in Sicilia.

Una scelta, condivisa da Matteo Salvini, di impegno politico e professionalità che premia la storia della Lega in Sicilia.

Anastasio Carrà, 56 anni, Luogotenente dei Carabinieri, già Presidente del consiglio comunale e sindaco alla seconda legislatura del Comune di Motta S. Anastasia è attualmente anche commissario provinciale della Lega a Catania.

È stato il primo sindaco leghista in Sicilia già dal 2015 e il più votato della Lega in Sicilia nelle elezioni regionali del 2017 con 4800 preferenze.

Sono certo, afferma l’Onorevole Nino Minardo, di trovare nella sua persona un valido sostegno nell’azione di crescita e radicamento del nostro partito per offrire un serio e concreto progetto di sviluppo della nostra amata Sicilia.

Salva