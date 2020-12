Modica, Minardo nominato responsabile regionale Lega Sicilia

Il parlamentare nazionale modicano Nino Minardo è stato nominato responsabile regionale Lega Sicilia.

“Il mio primo obiettivo è continuare a fare crescere la Lega in Sicilia e sul solco dell’eccellenza mostrata dall’ottima squadra che è al lavoro nella mia Terra e che si spende ogni giorno per la nostra Isola – dichiara l’interessato -. Questa nomina mi inorgoglisce. Ringrazio il mio segretario nazionale, Matteo Salvini, per la fiducia che ha mostrato con la sua scelta e per questa grande responsabilità che mi affida, chiamandomi ad un incarico di enorme prestigio. E ringrazio di cuore, il senatore Stefano Candiani per tutto quello che ha fatto, fa e farà per la Sicilia e per come si è speso, da vero Siciliano, per la nostra Gente. Il nostro sarà un lavoro di squadra a fianco dei militanti, dei dirigenti regionali, dei sindaci siciliani della Lega, di tutti i commissari provinciali del nostro partito nell’Isola, della rappresentanza parlamentare e di governo a Palermo, a Roma, a Bruxelles e del componente della segreteria nazionale della Lega Fabio Cantarella. Queste persone sono per me esempio di quell’impegno quotidiano, instancabile e continuo di chi oggi rappresenta la Lega in Sicilia. Lavorare con questo gruppo, significa l’affermazione delle nostre idee e di quella voglia di crescita insita nello spirito e nell’azione di Matteo Salvini. Insieme a loro e con loro a fianco, intraprendo questo impegno e affronto questo incarico sereno, con la certezza della condivisione e del risultato che otterremo. Il risultato di essere il volano del centrodestra siciliano, il traino dell’affermazione della nostra coalizione in Sicilia e ad ogni livello. La Lega in Sicilia, è un progetto non più in itinere ma in essere e che ha ampi margini di ulteriore crescita e radicamento. Un gruppo, il nostro, che sa come lavorare e che sa come poterlo fare perché la Lega sia sempre più il punto di riferimento della Sicilia e dei Siciliani”.

