Scandalosa Europa…l’opinione di Rita Faletti

L’Organizzazione delle Nazioni Unite è un organismo del quale si potrebbe fare tranquillamente a meno. Oltre ad essere la più grande inutile e costosa burocrazia del mondo, milioni di dollari in viaggi, il personale che incide per più dei due terzi sulla spesa complessiva, privilegi benefit e il vantaggio dello status diplomatico, un “jet set umanitario” come Mark Steyn ha definito l’Onu in un memorabile articolo sul Chicago Sun Times, sotto il profilo morale è una mezza cloaca. Esiste ormai solo per pagarsi stipendi incredibilmente alti, ovviamente esentasse, “un parco buoi dove relegare ex amici e protetti che non servono più” (Kurt Waldheim), “una banda di imbroglioni che ci menano per il naso” (Oriana Fallaci). Su queste basi, possiamo ben immaginare la sollecitudine con cui la pachidermica organizzazione assolva alle nobili funzioni per le quali è nata dopo la seconda guerra mondiale. Quando la Carta dell’Onu fu firmata nel 1945, Churchill annotò nei suoi diari che tutto gli sembrava “la premessa di una babele”. Gli intenti originari erano assicurare la pace e la sicurezza tra le nazioni, favorire l’aumento di relazioni di collaborazione e amicizia tra gli Stati membri, assicurare il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della democrazia. Il mondo è pieno di conflitti, più o meno sanguinosi, le varie sigle del terrorismo islamico continuano a minacciare e colpire con la stessa ferocia di sempre, i diritti umani sono calpestati ovunque un dittatore decida di ridurre al silenzio i suoi oppositori politici, e ciononostante le nobili funzioni rimangono in gran parte sulla carta perché la virtuosa organizzazione non interviene mai. Maduro, Khamenei, Erdogan, Bashar al-Assad, Xi Jinping, Kim Jong-un, Putin, Lukaschenko, Al-Sisi, per nominare alcuni dei più noti esponenti della nuova barbarie, possono vessare, perseguitare, incarcerare, torturare, far sparire avversari politici, intellettuali, accademici, giornalisti, persone comuni che manifestano, anche pacificamente, come avviene a Hong Kong, dove Pechino esercita un forte controllo ideologico e usa la mano forte contro il gruppo nonviolento e democratico Movimento Umbrella, o in Tibet dove per limitare la libertà religiosa ha espulso migliaia di monaci buddisti, o nello Xinjiang dove è in corso un processo di de-islamizzazione e di rieducazione, o in Iran dove il regime usa la violenza per reprimere le insurrezioni popolari contro il potere corrotto e brutale. Nel 2019 sono risultati essere 90 i paesi che violano i diritti umani, ma pare che alla comunità internazionale la cosa non interessi. Diventa invece molto sensibile se si parla del conflitto arabo-israeliano. In questo caso, la conclusione è invariabilmente la stessa: ad essere incriminato per violazione dei diritti umani è Israele, l’unica democrazia in Medio oriente. Il giorno in cui Israele ha ricevuto la notizia della normalizzazione dei rapporti con il Marocco, in continuità con gli Accordi di Abramo siglati con Emirati Arabi Uniti e Bahrein, all’Assemblea delle Nazioni Unite sono state ben sette in un colpo le mozioni presentate contro lo stato ebraico. Trattamento che viene riservato solo a Israele. Contrari Canada e Stati Uniti. Come al solito, la Vecchia Europa dell’ipocrisia e del doppiopesismo vota a favore, Germania compresa, che avrebbe molto di cui vergognarsi e da farsi perdonare e far dimenticare. Tutta l’Europa che recita compatta come l’Ave Maria la solita litania del ritorno palestinese, forse ignorando, o forse sottintendendo che il suo significato è l’eliminazione di Israele. Nessuno degli autodichiaratisi difensori dei diritti umani si è però preoccupato del ritorno in Europa dei milioni di ebrei scappati da Polonia, Repubblica ceca e altri paesi durante le persecuzioni e lo sterminio dell’ “amico” Hitler di cui tutti, nessuno escluso, sono stati vili complici. Amicizia stile Europa, amicizia di facciata nei confronti dei profughi palestinesi, ma dannosa in quanto contribuisce alla radicalizzazione del conflitto, falsa amicizia nei confronti di Israele. Che l’Onu, 27 membri dei paesi islamici su 45 in totale, insabbi i crimini atroci commessi nei loro paesi è da aspettarselo, essendo l’organizzazione diventata uno strumento nelle mani di estremisti e tiranni, che l’Europa faccia il loro gioco è un comportamento indecente da prostituta.

Salva