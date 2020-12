Parte lo screening dei tumori al colon retto

Dal 21 dicembre 2020, il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci è gestito dalle Farmacie territoriali convenzionate che hanno aderito al protocollo d’intesa fra l’Asp di Ragusa, Federfarma, Associazione distributori farmaceutici (ADF) e Federfarma servizi. Obiettivo primario è quello di potenziare la prevenzione del tumore del colon retto e migliorare l’accesso al servizio per l’utenza.

Le persone di età compresa tra 50 e 69 anni, residenti in provincia di Ragusa, invitati dall’ASP per posta ad aderire allo screening dei tumori del colon retto, possono ritirare e riconsegnare il kit in farmacia. Se il test è negativo l’utente riceve il referto via posta, a casa. Se il test è positivo, ovvero vengono rilevate tracce di sangue nelle feci, l’utente viene contattato dal Centro gestione Screening dell’ASP e invitato ad effettuare l’esame di approfondimento, la colonscopia. Tutto il percorso è gratuito, non occorre la richiesta del medico di famiglia.

«La rete della prevenzione oncologica, già consolidata dalla collaborazione dei Medici di Medicina Generale, – sottolinea il direttore generale, Angelo Aliquò – sarà ulteriormente rafforzata dall’impegno e dal contributo delle Farmacie convenzionate che rappresentano delle strutture capillarmente diffuse nel territorio, vicine e sensibili ai bisogni di salute degli utenti, accessibili in maniera semplice e continuativa. Infatti, i farmacisti saranno i nostri migliori alleati nel portare avanti la prevenzione, e, più in generale, della promozione della salute, tra le persone.»

Nel caso in cui non si è ancora ricevuta da parte dell’ASP la lettera di invito con il codice a barre specifico, ci si può presentare direttamente in farmacia per ritirare il kit esibendo la propria tessera sanitaria. Il farmacista è abilitato a stampare la lettera.

Per informazioni:

CENTRO GESTIONE SCREENING – e-mail: centrogestionescreening@asp.rg.it

Tel. 0932/234060 – 234052 – 234129 – 234054 Sede: via A. Licitra n. 11, Ragusa

Responsabile Centro gestione Screening Dott.ssa Sonia Cilia – e-mail: sonia.cilia@asp.rg.it

Tel. 0932/234662

Call center screening n. verde 800 05 05 10.

Di seguito l’elenco delle Farmacie aderenti al protocollo d’intesa

DEF Elenco farmacie aderenti screen al 17.12.2020

