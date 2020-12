Lo scontrino sospeso e la magica iniziativa promossa per Natale 

Da Marzo, grazie alla forza, alla tenacia e alla determinazione di Alessia Sudano, abbiamo supportato e sposato come Movimento Difesa del Cittadino”, il coinvolgimento, nella concretizzazione dell’idea, dei semplici privati, i supermercati della grande distribuzione, le farmacie e le cartolibrerie.Si tratta di un’incessante carezza che non si è mai fermata, non si è badato a tempo né a risorse materiali e immateriali; mentre l’ascolto, il calarsi nei panni altrui e il continuo porgere la mano, hanno fatto la differenza e hanno decretato “Lo Scontrino Sospeso” una delle iniziative più valide dell’ultimo anno.

Era impensabile che anche in questo Natale non venisse fuori un’altra idea di Alessia:

“Mamma Natale”MdC, pronta ad aiutare il prossimo e così si è giunti al primo Natale de “Lo Scontrino Sospeso”: sono stati invitati, difatti, tutti i bambini a scrivere una lettera destinata a Lei. Quei bambini, per i qualisi è data da fare per trovare loro dei regali.Tantissime lettere pervenute, scrive Ilary Josephine: “Non so se puoi farmi felice con i regali che ti ho chiesto ma spero soltanto di poterti incontrare. Quest’anno è un anno povero di abbracci, di sorrisi e di lavoro per i miei genitori.”

Scrive una madre: “grazie mille per questa iniziativa, mi sono commossa e quando stavo bene donavo anch’io, sceglievo, ad esempio, con cura, l’uovo di pasqua più bello destinato a mio figlio ma se poi all’uscita vedevo chi chiedeva l’elemosina con la propria figlia, io quest’uovo lo donavo a lui. Mi avete lasciato senza parole, un semplice atto d’amore, genera un flusso infinito.”

Scrive Simone: “Babbo Natale, richiedendo il regalo, mi raccomando, stati attento e mettiti la mascherina e se puoi, puoi fare un regalo anche a mamma e papà?”

Giorno 23, lo Scontrino Sospeso, in compagnia di una Special Guest “Zampa Natale”, come annunciato dalla stessa ideatrice, sarà presente presso il punto vendita di Toy’s in, dalle ore 10 in poi per la distribuzione dei regali, che come ovviamente immaginate, non saranno solo destinati ai bambini ma, come richiesto dai piccoli cuori, anche alle loro famiglie. Le generose donazioni di: Cantina Frasca, Minardi Uova, Forever Living, e di tutte le raccolte fondi dei punti vendita che hanno aderito, con molto entusiasmo, all’ultimo e accorato appello dello Scontrino Sospeso, e le donazioni di ogni singolo cittadino, hanno potuto far sì che il sogno di ogni singolo bambino si tramutasse in realtà.Alessia e MdC dicono: “non avremmo mai accettato che questo ipotetico albero non fosse illuminato dai sorrisi e dalla gioia dei bambini, NESSUNO escluso. Buon Natale!”

Il Presidente MdC Sicilia

Enrichetta Guerrieri (foto)

Salva