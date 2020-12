VinciCasa. Modicano gioca 2 euro, vince casa e un milione

Nell’imminente vigilia di Natale un modicano viene baciato dalla fortuna. Gli è, infatti, bastato giocato due euro in una ricevitoria di Modica, acquistando due schedine del gioco “VinciCasa” per vincere una casa e denaro in contante. La vincita complessiva è stata per un valore di un milione di euro. Le schede sono state acquistare in bar -ricevitoria di Via Sacro Cuore. L’anonimo fortunato ha indovinato 5 numeri su 40 vincendo una “casa + 200.000 mila euro subito”.

