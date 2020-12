Vittoria, non si fermano gli allenamenti della Multicar

Allenamenti costanti e continui. Sarà questo il leit motiv, anche per il periodo natalizio, dell’Asd Multicar Amarù che continua la preparazione dei propri corridori in vista della stagione agonistica 2021. Le pause si terranno proprio per lo stretto indispensabile mentre per il resto si proseguirà nell’attività di pianificazione che si rende necessaria per costruire un grande gruppo che, tra l’altro, avvalendosi di collaborazioni importanti per il prossimo anno, dovrà cercare di dimostrare di essere cresciuto ancora di più rispetto al recente passato. “Abbiamo lavorato già parecchio – chiarisce il presidente del sodalizio ipparino, Carmelo Cilia – e non ci fermeremo. Vogliamo potenziare il più possibile gli aspetti di carattere atletico e, poi, cominceremo a fissare con maggiore attenzione quelli legati alla strategia e alla tattica. Ci avvaliamo del supporto di grandi professionisti che possono essere senz’altro d’aiuto ai nostri giovani i quali, in sella alle loro bici, scalpitano e non vedono l’ora di ricominciare. Dovremo dimostrare di essere cresciuti anche come società e per questo motivo stiamo cercando di non trascurare alcun aspetto. Proveremo a mettere in campo tutto ciò che abbiamo appreso in questi ultimi anni per cercare di fornire un valido sostegno ai nostri ragazzi, grazie, anche, all’aiuto che ci arriva dagli sponsor che hanno condiviso il progetto e che sembrano sempre più interessati a darci una mano”.

