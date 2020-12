Modica. Rimpatriata dei “ragazzi” della 5^ C 1970 dell’Archimede

Rimpatriata in videoconferenza dei componenti della sempre più affiatata e mitica quinta.C/70 dell’Istituto Tecnico Commerciale “Archimede”di Modica. Un’occasione singolare, particolarmente sentita da parte di tutti, vissuta in via telematica anche per sfruttare al meglio il tempo reso libero dalle limitazioni imposte per arginare la diffusione del covid. Un momento per rievocare il 50^ anniversario del conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale celebrato l’estate scorsa. Un appuntamento preliminarmente voluto da tutti per ricordare il professore Giovanni Guerrieri, recentemente scomparso a Ragusa, e del quale tutta la classe ha avuto sempre grande stima ed ottime considerazioni. Quale insegnante di “tecnica commerciale” il professore Guerrieri, è stato, allora, il docente più giovane, ed è stato ricordato sempre in tutte le diverse “rimpatriate” annuali non solo come apprezzato formatore ed educatore ma anche e soprattutto come sincero amico, capace di gestire i rapporti personali con la massima ed accattivante apertura mentale e senza alcuna confusione di ruoli. Grazie alla sua preparazione ed alla sua professionalità facilitava sempre la comprensione e l’acquisizione degli argomenti oggetto delle sue lezioni. Una persona aperta al dialogo anche fuori dall’aula, sempre pronto al confronto in ogni occasione ed ovunque. Le sue mai dimenticate doti umane e la sua grande disponibilità, lo fanno ricordare come una persona speciale. Indimenticabile il suo singolare sorriso quando scherzosamente veniva chiamato “Celentano” per il suo sguardo e la sua somiglianza al molleggiato. Su queste considerazioni si sono concentrati tutti gli intervenuti coi loro appassionati interventi, colmi di sincera commozione.

L’incontro, al quale sono intervenuti anche coloro che,per motivi di lavoro, non sono a Modica, è stato utile per fare il punto sul difficile momento che stiamo attraversando per via del coronavirus e soprattutto per scambiarsi gli auguri per le ormai prossime feste di Natale e del Capodanno, con l’unanime auspicio di potersi vedere fisicamente per l’annuale irrinunciabile rimpatriata estiva .

Salva