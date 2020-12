Lions Club Modica. Curare Covid con plasma iperimmune. Oggi webinar

Il Lions Club Modica, presieduto da Luca Garaffa, ha organizzato per venerdì 18 dicembre 2020 alle 19,30 un webinar in diretta sul tema : “Il plasma iperimmune utile supporto per curare i pazienti Covid?”. Relaziona il dott. Piero Bonomo, direttore Unità di Raccolta dell’AVIS della Provincia di Ragusa e modera il nostro socio Giovanni Ruta, medico. Conclude l’avv. Mariella Sciammetta Governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia. Il webinar può essere seguito in diretta su Facebook: https://www.facebook.com/LionsClubModica108YBed i cittadini possono fare delle domande alla relatrice scrivendo sulla stessa pagina o alla mail lionsclubmodica@gmail.com. Il Lions Club di Modica ha organizzato il webinar per fare il punto delle situazione delle donazioni del plasma iperimmune in provincia di Ragusa sentendo la voce dei medici che si occupano della donazione del sangue.

