E’ stata accesa ieri l’illuminazione pubblica in diverse strade del quartiere Sorda a Modica dove, nonostante la recente realizzazione di parte degli edifici, non erano mai state realizzate le opere di arredo pubblico connesse agli oneri di urbanizzazione. Le ultime, in ordine cronologico, sono state Vicolo Gaetano Donizetti e Vicolo Alfredo D’Asdia, Vicolo Carlo Cattaneo, Via Nilde Iotti dall’intersezione con Vanella 40 fino alla fine, Via Resistenza Partigiana nel piazzale antistante la Scuola Giovanni Falcone, Via S.Giuliano prima traversa a destra, Contrada Pietrenere Via Vanella 87. Oltre all’illuminazione pubblica è stato realizzato anche il nuovo manto stradale nelle parti dove era maggiormente danneggiato. “Abbiamo sanato una situazione vecchia di anni – commenta il Sindaco – risalente al periodo in cui in queste zone erano state costruite tantissime abitazioni per le quali erano stati versati i rispettivi oneri di urbanizzazione. Il ricavato non è mai stato utilizzato per questo fine ma speso altrove. Quindi i tantissimi residenti (si parla di migliaia di persone) si sono ritrovati ad abitare in una zona di nuova costruzione senza alcuni servizi essenziali, quali appunto l’illuminazione pubblica. Ad oggi abbiamo cercato di porre rimedio a tante situazioni simili, ultime quelle di queste vie densamente abitate nel cuore del quartiere Sorda”.

