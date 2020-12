Ddl infortuni e malattia del professionista. L’intervento di Anc Ragusa

“L’iter di approvazione del disegno di legge sulla malattia e infortuni del professionista da parte del Senato rischia inspiegabilmente di subire una battuta d’arresto e si tratterebbe di una scelta gravemente irresponsabile, uno schiaffo a tutti i professionisti del nostro Paese, in spregio anche ad una situazione di emergenza sanitaria mai vissuta prima”. E’ questa la preoccupazione espressa da Anc Ragusa che, con il presidente Rosa Anna Paolino, riprende l’allarme lanciato dal presidente nazionale Marco Cuchel dopo la decisione della commissione Giustizia al Senato di vedere allungare i tempi dell’approvazione del ddl fino ad oltre la metà di gennaio. Questo almeno è il rischio stando ad alcune dichiarazioni di esponenti della maggioranza. Il provvedimento sul differimento delle scadenze per il professionista che si ammala o subisce infortunio ha potuto proseguire celermente il suo iter beneficiando della deroga concessa dalla presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, la quale ha evidentemente ritenuto di considerare il ddl e i suoi effetti nel quadro dell’attuale emergenza sanitaria. “È assurdo – dice in proposito Paolino – che un provvedimento, atteso da un tempo infinito, rischi nuovamente di essere congelato e insieme a lui le speranze di tutti i professionisti. Non c’è più tempo: il diritto dei professionisti italiani alla salute, al pari di tutti gli altri cittadini e lavoratori, deve essere garantito, ed è per questo che chiediamo alla commissione Giustizia di riconoscere al ddl la procedura deliberante e permetterne così l’approvazione definitiva in tempi rapidi”.

Salva