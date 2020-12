Modica. Un nuovo presepe a Santa Maria di Betlem

Un presepe storico e uno che forse lo diventerà, è il presepe che da qualche giorno è esposto presso la chiesa Collegiata di Santa Maria di Betlem a Modica la cui particolarità è nell’essere fatto interamente all’uncinetto. Realizzato dalla Sig.ra Giovanna Giurdanella in circa due anni di lavoro ha raccolto l’ammirazione e i complimenti di quanti hanno avuto la possibilità di vederlo tanto in chiesa quanto nei canali social della parrocchia. Colpisce non solo per la sua bellezza e armoniosità, per la qualità e quantità di dettagli, quanto per la capacità di esprimere lo spirito del Natale nella sua essenzialità, inserendosi nella secolare tradizione presepiale già manifesta, nella chiesa Collegiata, con l’antica lunetta di Berlon e con l’imponente Presepe Monumentale(1882) di Frate Benedetto Papale.

Un’opera che ci ricorda con semplicità la bellezza del Natale in questo periodo di sofferenza a causa dell’emergenza pandemica.

Sarà possibile ammirare il presepe “all’uncinetto” per tutto il periodo natalizio.

