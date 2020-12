Consulta giovanile promuove Contest fotografico #ragusaatavola

La Consulta Giovanile del Comune di Ragusa ha approvato nella seduta del 7 dicembre la proposta di organizzare con la collaborazione dell’assessorato alla cultura del Comune, di Domenico Arezzo, dell’associazione culturale Iblazon e della Confcommercio, il contest fotografico #RAGUSAATAVOLA.

L’iniziativa per la quale la Consulta ha approvato anche un regolamento si propone, sfruttando il potere dei canali social e la loro massima diffusione, di creare una catena di solidarietà tra i cittadini per cercare di dare respiro a un settore del mondo del lavoro, quello della ristorazione (bar, ristoranti e pasticcerie e simili), che a causa dell’emergenza sanitaria sta subendo significative perdite economiche.

Il contest partirà dalle ore 15 di domani, mercoledì 16 dicembre e si concluderà alle 23 del 17 gennaio 2021.

Lo spirito del contest #RAGUSAATAVOLA è quello di invogliare la popolazione ragusana ad acquistare prodotti della ristorazione tramite l’asporto o il domicilio, strumenti che ad oggi da un lato permettono a queste realtà di lavorare e dall’altro riducono i rischi di assembramenti di persone e quindi di possibili contagi. L’idea della Consulta giovanile è quella di riuscire a strappare qualche sorriso e regalare dei momenti di creatività a tutti coloro che intendono partecipare a questa iniziativa inserendo un pizzico di originalità nelle foto e nei selfie che verranno postati, in modo tale che le foto non ritraggano staticamente solo il prodotto e i consumatori. Dovranno essere realizzate delle foto dinamiche, che esprimano la voglia di lottare e di essere solidali gli uni con gli altri. In particolare, le foto dovranno avere come tema/sfondo quello del viaggio (attività che purtroppo siamo costretti a rimandare). Se quindi, per esempio, si acquisteranno degli hamburger il tema potrebbe essere un viaggio in America, disegnando una bandiera americana, truccandosi con i colori tipici dell’America o se magari si decidesse di acquistare del sushi potrebbe starci perfettamente un soggetto vestito con un kimono per rievocare il Giappone.

Il tema del viaggio dunque è molto ampio ed ci si potrà avvalere anche di sfondi digitali o di qualsiasi altra cosa di cui la vostra immaginazione possa aver bisogno.

Il regolamento per partecipare al contest fotografico #RAGUSAATAVOLA è il seguente:

1. il contest è rivolto a tutta la popolazione del Comune di Ragusa senza limiti di età e per un numero massimo di 6 persone presenti nella foto, nel rispetto delle regole antiCovid19;

2. acquista uno o più prodotti della ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie e simili) tramite asporto o domicilio e nell’attesa che il prodotto giunga nelle vostre case o uffici preparate la tavola, i luoghi, gli sfondi o i vostri outfit in base al tema del viaggio scelto;

3. scatta una foto o un selfie in cui vengono ripresi i prodotti acquistati (senza i marchi) e i partecipanti al contest;

4. invia la foto tramite messaggio privato sulla pagina facebook #RAGUSAATAVOLA (http://facebook.com/ragusatavola) taggando i nomi dei partecipanti e dando, eventualmente, una breve descrizione della foto;

5. attendi la pubblicazione del post e condividi, invitando altri amici o parenti, sia a partecipare, sia a mettere i like.

Le tre foto che riceveranno più like vinceranno i premi messi in palio appositamente dalla consulta giovanile che saranno i seguenti:

Prima foto classificata: tour guidato “aporteaperte” presso Circolo di Conversazione e Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla dalla durata di 40 minuti per un max di 6 ingressi, offerto dall’associazione culturale Iblazon;

Seconda foto classificata: visita guidata del Palazzo Arezzo di Trifiletti dalla durata di 30 minuti per un max di 6 ingressi, offerto dal Sig. Domenico Arezzo;

Terza foto classificata: accesso al Castello di Donnafugata, al parco e al museo del costume Mudeco per un max di 6 ingressi, offerto dal Comune di Ragusa.

