Sconfitta casalinga per l’Avimecc Volley Modica contro Pineto

Arriva la terza sconfitta stagionale in casa Avimecc Volley Modica, forse la più brutta in questa stagione. Gli uomini di Bua avevano sempre ben figurato nelle uscite in cui non era arrivata la vittoria, questa volta invece la squadra sembrava spaesata e incapace di rispondere agli attacchi avversari. Chillemi e compagni si sono svegliati troppo tardi e quando sei già sotto di due set è davvero difficile rimontare.

Il primo set prende già una brutta piega, con Morelli che si dimostra una vera spina nel fianco della squadra di casa. Il vantaggio maturato da Abba Pineto arriva al 7-16 quando sembra già insormontabile. Con il passare dei minuti la squadra di casa non riesce a trovare l’assetto giusto e resta inerme fino al 11-21. Una leggera rimonta porta gli uomini di Bua a recuperare qualche punto ma il set si conclude con il parziale di 19-25.

Nel secondo set ci si aspetta una ripresa di orgoglio, una di quelle dimostrazioni che spesso i ragazzi della Contea hanno saputo dare con voglia e cattiveria. Il Set, però, inizia peggio del primo con un divario che registra 3-8 ancora per Abba Pineto. Cattaneo e compagni hanno fame e voglia di prendersi il terzo posto in classifica, occupato proprio da Modica. Il finale è netto, 15-25, con coach Bua che deve trovare una soluzione per provare la rimonta.

Nel terzo set salgono in cattedra Garofolo e Busch, entrambi acciaccati, con il primo che zoppica vistosamente ma vuole restare in campo a tutti i costi. Il vantaggio iniziale è di 8-7, un continuo punto a punto che non lascia spiragli per capire quale delle due formazioni avrà la meglio alla fine del set. La voglia di rimontare c’è e si vede, Chillemi prova a spingere i suoi e a suonare la carica, il finale è di 25-22 con una gara ancora da giocare.

Il quarto set trova uno spiraglio di luce nella voglia di agguantare almeno un punto da parte della squadra di casa, ma la sensazione è quella che si sia scesi in campo troppo tardi, con gli ospiti che non vivono la pressione di dover recuperare ma sanno che possono chiuderla in questo set. Modica ci prova, il punto a punto si porta avanti fino al 19-19, tuttavia gli ospiti prendono il sopravvento sul finale con il solito Morelli e chiudono la sfida con un 22-25.

Giovedì ci sarà già modo di rifarsi con il recupero della 5° giornata contro Gestioni&Soluzioni Sabaudia. La squadra del presidente Aprile deve ritrovare serenità e concentrazione, certi di poter continuare un cammino fin qui oltre le aspettative.

AVIMECC VOLLEY MODICA 1

ABBA PINETO 3

Set: 19-25, 15-25, 25-22, 22-25

AVIMECC VOLLEY MODICA: Tulone 3, Raso 11, Battaglia 1, Martinez 10, Dormiente (L), Cuti, Chillemi 12, Nastasi (L), Busch 9, Bonsignore, Dumitrache Imbesi 1, Garofolo 10. Allenatore: Bua

ABBA PINETO: Held 21, Trillini 5, Catone, Cappio (L), Partenio 1, Cattaneo 15, Giaffreda (L), Orazi 4, Meleddu, Morelli 30, Zornetta. All: Rosichini.

ARBITRI: Giorgia Spinnicchia – Roberto Guarneri

