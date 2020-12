Modica, drive in alla memoria di Saverio Armenia

Ha indossato una tuta con dedica a Saverio Armenia, l’infermiere Pozzallese deceduto per coronavirus nei giorni scorsi. L’iniziativa è stata di un collega del povero 45enne, che oggi è stato impegnato per i tamponi che sono stati effettuati col sistema drive in a Modica. “Ciao Saverio” era scritto sulla tuta bianca dell’infermiere Daniele Scapellato.

Salva