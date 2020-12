Pozzallo. Sostegno economico alle famiglie più svantaggiate

Sono iniziate le operazioni di pagamento per il rimborso delle spese scolastiche, in favore delle famiglie pozzallesi che si sono trovate in disagio economico a causa della pandemia e hanno avuto difficoltà nell’affrontare le esigenze scolastiche come ad es. la mensa scolastica, buoni libri e rimborso abbonamenti pendolari.

Già da dalla prossima settimana verranno assegnati i buoni spesa di solidarietà alimentare, relative all’avviso del 28 novembre 2020 in esecuzione della delibera di giunta n.202 del 27 novembre, ai cittadini che colpiti dall’emergenza e delle relative restrizioni dettate dai DPCM si sono trovati a dover ridurre o interrompere la loro attività lavorative e per tutte quelle famiglie che già versavano in situazioni di disagio economico.

Un contributo concreto ai nostri cittadini che con l’avvicinarsi delle festività natalizie assume maggiore importanza e che ci permette di essere a fianco delle famiglie in difficoltà, con l’auspicio di rendere questo particolare Natale il più sereno possibile.

