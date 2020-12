Altro incidente in Via Nazionale a Modica. Un ferito

Una donna è rimasta ferita nell’ennesimo incidente stradale avvenuto stasera in Via Nazionale a Modica. Stesso posto dove un paio di settimane fa due mezzi erano finiti nella stradina sottostante. Stavolta le barriere in cemento hanno evitato la stessa sorte ad un’Alfa 147 con due occupanti a bordo. È rimasta ferita una donna, trasportata all’Ospedale Maggiore dal 118. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia.

