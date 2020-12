Scicli. Tamponi drive in. Screening dal 14 dicembre al 7 gennaio

Da lunedì 14 dicembre a giovedì 7 gennaio, esclusi i giorni 25 e dicembre e 1° gennaio, si effettueranno – ogni giorno – tamponi drive in presso il Centro della Protezione civile comunale di contrada Zagarone.

I tamponi si effettueranno dal 14 al 20 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 15:00; dal 21 dicembre al 7 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Non è necessaria la prenotazione.

Bisogna essere muniti di tessera sanitaria e documento di riconoscimento. Per i minorenni i genitori

dovranno dare il consenso in loco.

“L’obiettivo – dice il Sindaco Enzo Giannone – è individuare preventivamente eventuali soggetti positivi ma asintomatici, porli in isolamento e fare il tracciamento delle persone in contatto con essi, al fine di diminuire il rischio di possibile ulteriore diffusione del contagio”.

I tamponi possono essere fatti da tutti i cittadini, ivi compresi quelli che rientrano in Sicilia nei prossimi giorni, in applicazione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 64 del 10 dicembre 2020.

