Modica. Grave incidente in Contrada Beneventano

Grave incidente stradale stasera sulla Modica-Ispica, in Contrada Beneventano. Tre ambulanze, vigili del fuoco e polizia locale sono arrivato sul posto a seguito di uno scontro frontale tra due auto. Una giovane a bordo di una Ford Fiesta è stata estratta dai pompieri dalle lamiere contorte del veicolo insieme al figlioletto. Sono stato trasporti in ospedale in codice rosso. Una terza persona, ragusano, alla guida di un’altra Ford sarebbe meno grave.

